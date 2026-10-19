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Aktivisti Ismet Krasniqi ka folur për ndikimin e rritjes së çmimeve në mirëqenien e të rinjve në Kosovë, duke theksuar se shtrenjtimi i energjisë elektrike dhe naftës ndikon drejtpërdrejt edhe në çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera.
Në emisionin “Ora 7”, Krasniqi ka kritikuar mungesën e vëmendjes institucionale ndaj mirëqenies së qytetarëve, veçanërisht të rinjve.
“Ka kohë të gjatë që nuk kam dëgjuar ndonjë institucion apo politikan të flasë për mirëqenien e qytetarëve, e aq më pak të rinisë”, tha Krasniqi.
Ai ka përmendur edhe statistikat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2025, sipas të cilave, siç ka deklaruar ai, rreth 35 për qind e të rinjve nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollim dhe as trajnime. Sipas Krasniqit, kjo gjendje paraqet sfidë për zhvillimin ekonomik të vendit.