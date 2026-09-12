Lajmet e fundit
Astrologia, Antigona Kotorri e ftuar në emisionin "Weekend" në Klan Kosova ka treguar se çka i pret shenjat e horoskopit në ditët në vijim.
Kotorri tha se datat 10, 11 dhe 12 të shtatorit janë shumë të rëndësishme, teksa tha se muaji tetro dhe nëntor është muaji i kthimeve të dashurive të vjetra, raporton klankosova.tv.
"Këto data janë shumë të rëndësishme bile më të rëndësishme të shtatorit domethënë data 10, 11, 12, sepse janë katër evente planetare që ndodhin. Venera ndërron vend hyn në akrep, Merkuri ndërron vend hyn në peshore, është një hënë e re në virgjëreshë edhe është urani i cili nis udhëtimin e vet retro. Unë mendoj që për të katër këto planetat ne kemi me fol javë pas jave rregullisht sepse edhe Venera dhe Merkuri kanë me udhëtu retro në muajin tetor edhe nëntor. Të dyja kanë me qenë akrep që është shenjë e ujit që është dashuri e thellë kështu që në tetor dhe nëntor na presin me u kthy dashuritë e vjetra, me ju kthye njerëzve sërish në jetë, me kërku bisedë, sqarim", tha ajo.
Për më shumë ndiqni kronikën në vazhdim: