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E ftuara e radhës në emisionin "Shija e Anës" ishte astrologia e mirënjohur Antigona Kotorri.
Fillimisht, ajo te Ana e shijoi super gatimin, ku edhe vetë ajo asistoi në përgatitjen e saj.
Kësaj radhe e kishim fërgesën e famshme dhe shumë të pëlqyer greke, Saganaki, e gatuar me shumë domate dhe karkaleca, një pjatë që ju merr kohë vetëm 15 minuta.
Përndryshe, Antigona iu përgjigj shumë pyetjeve të publikut, të cilat padyshim ishin të shumta.
Ndër të tjerash, ajo potencoi se:
“ Astrologjia nuk është fall, por është shkencë”.
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