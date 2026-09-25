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Sheshi “Shadërvan” në Prizren është mbushur me qytetarë që janë mbledhur në protestë në mbështetje të çlirimtarëve në Hagë.
Gjatë protestës, qytetarët kënduan këngën “Kosovë, ngrite zanin”, ndërsa kanë shprehur mbështetjen e tyre për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në mesin e protestuesve është parë edhe kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj.
Në shumë qytete të Kosovës u protestua në kundërshimit të vendimit të Speciales që dënoi me 81 vjet burg Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin, njofton Klankosova.tv