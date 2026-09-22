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Federata e Futbollit të Kosovës ka mirëpritur tre futbollistët e rinj që iu bashkuan ‘Dardanëve’.
Përmes një video-mesazhi, FFK uroi Erblinin, Dionin dhe Milotin në kapitullin e tyre të ri për Kosovën, transmeton Klankosova.tv.
“Kosovë, mirë se ju gjetëm! Me përkushtim, me krenari dhe me përgjegjësinë që mbart fanella e Kosovës, Erblini, Dioni dhe Miloti nisin një kapitull të ri në rrugëtimin e tyre. Për Kosovën. Për fanellën. Për Dardanët. Forca, Kosovë!”, thuhet në njoftimin e Federatës.