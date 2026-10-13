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Një hetim ndaj një figure të njohur të krimit të organizuar në Goteborg të Suedisë ka përfunduar me një dënim të rëndë me burg, konfiskimin e pasurive me vlerë miliona dhe dëbimin e përjetshëm nga vendi.
52-vjeçari, i cili për rreth 25 vjet konsiderohej pjesë e niveleve të larta të krimit të organizuar në Goteborg, është dënuar nga Gjykata e Apelit me shtatë vjet e gjashtë muaj burgim për vepra veçanërisht të rënda të narkotikëve dhe pastrim të rëndë parash.
Sipas raportimit të mediave suedeze, vendimi përfshin edhe konfiskimin e pasurive të tij në Suedi dhe në Kosovë.
Bëhet fjalë për dy prona të paluajtshme, një veturë luksoze të markës Audi, mjete financiare në banka, para të gatshme, ora dore dhe ari. Gjykata ka vendosur gjithashtu masa për sigurimin e pasurive në vlerë prej 6.1 milionë kronash suedeze, shkruajne mediat atje transmeton Klankosova.tv.
Sipas aktgjykimit, 52-vjeçari ka qenë i përfshirë në trajtimin e 12 kilogramëve kokainë dhe të paktën 300 kilogramëve kanabis. Provat që kontribuuan në dënimin e tij përfshinin materiale përgjimi nga shërbime të enkriptuara të komunikimit, përfshirë EncroChat.
Emri i tij ishte lidhur me botën e krimit të organizuar që në vitin 2001, kur ishte arrestuar pas një shkëmbimi zjarri ndaj grupit kriminal Original Gangsters, në zonën e plazhit Näset në Göteborg. Në atë kohë, ai ishte pjesë e të ashtuquajturës banda Naserligan.
Vitet e fundit, 52-vjeçari e kishte paraqitur veten si biznesmen, por policia vazhdonte ta trajtonte si person me rol strategjik në krimin e organizuar.
Prokurorja Hediye Kurt ka theksuar për gazetën Göteborgs-Posten rëndësinë e konfiskimit të pasurive dhe vendimit për dëbimin e tij.
Pavarësisht se ka dy fëmijë të mitur, gjykata ka vendosur që ai të dëbohet përgjithmonë nga Suedia.
I dënuari i mohon akuzat dhe, sipas raportimeve, planifikon ta ankimojë vendimin në Gjykatën Supreme të Suedisë.