Lajmet e fundit
Një rast i dyshuar i falsifikimit të dokumentit është raportuar mbrëmjen e së martës në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”.
Sipas njoftimit të policisë, gjatë kontrollit të dokumenteve personale dhe të automjetit, i dyshuari ka prezantuar një patentë shoferi të lëshuar nga një shtet tjetër, për të cilën dyshohet se është e falsifikuar, transmeton Klankosova.tv.
Me urdhër të prokurorit, dokumenti është konfiskuar për procedura të mëtejshme, ndërsa i dyshuari është liruar dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt.