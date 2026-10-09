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50 shtetas të Kosovës, raportohet se janë dëbuar nga Zvicra.
Aktivistja Besa Mahmuti, në emisionin “Kosova Today”, bëri të ditur se kjo çështje nuk është tematizuar në mediat zvicerane, transmeton Klankosova.tv.
“Duhet me cek patjetër që dëbime të këtij lloji bëhen në raste kur personat kryejnë vrasje, përdhunime seksuale, mashtrojnë me ndihmat sociale”, tha Mahmuti.
Ndërsa sipas saj, 200 shtetas të Shqipërisë u dëbuan nga shteti zviceran.
“E ato dëbime kanë pasur arsye turizmin kriminal”, tha ajo.