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Kosova vs Austria, formacioni i mundshëm i dardanëve
Ora 18:00. është koha kur do të nis edhe përballja në "Fadil Vokrri" mes Kosovës dhe Austrisë.
"Dardanët" janë në kërkim të hakmarrjes ndaj austriakëve pasi që një javë më parë u mposhtën në Vjenë me rezultat 3:1.
Fitorja do të ishte jashtëzakonisht e mirëseardhur dhe do të ishte thuajse vendimtare në vazhdimin e skuadrës së Franco Fodës drejt Ligës A të Nations League.
E kur kanë mbetur edhe pak orë para nisjes së këtij takimi, është publikuar edhe formacioni i mundshëm i Kosovës me skemën 3-4-3.
Në portë: Aro Muriq;
Në mbrojtje: Ron Raçi, Ilir Krasniqi dhe Lumbardh Dellova;
Si më të avancuar në mesfushë do të luajnë edhe Dion Gallapeni dhe Mërgim Vojvoda.
Kurse mesin e fushës do ta drejtojnë Leon Abdullahu dhe Veldin Hoxha.
Në sulm do të jenë: Edon Zhegrova, Milot Rashica dhe Vedat Muriqi.
Ndeshja transmetohet drejtëpërdejt në Klan Kosova dhe Artmotion.