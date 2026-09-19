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Kosova U21 rikthehet në aksion me një kalendar të ngjeshur në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2027.
Përzgjedhësi Hekuran Kryeziu ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për tri ndeshjet e radhës, ku Dardanët e rinj do të kërkojnë rezultate pozitive në këtë cikël.
Sfida e parë për Kosovën do të jetë në udhëtim ndaj San Marinos. Ndeshja do të zhvillohet më 24 shtator, nga ora 20:30, në “San Marino Stadium” në Serravalle.
Pas kësaj përballjeje, Kosova U21 do të rikthehet në shtëpi, ku më 30 shtator do të presë Qipron në stadiumin “Fadil Vokrri”. Takimi në Prishtinë do të nisë në ora 19:00, transmeton Klankosova.tv.
Cikli i ndeshjeve do të përmbyllet më 6 tetor, sërish në “Fadil Vokrri”, ku përballë Kosovës do të jetë Finlanda. Edhe kjo ndeshje është caktuar të zhvillohet nga ora 19:00.
Tri ndeshjet e radhës përbëjnë një tjetër provë për ekipin e Hekuran Kryeziut në garën kualifikuese për Evropianin U21 të vitit 2027.
Lista e futbollistëve të ftuar për këto përballje është publikuar nga Federata e Futbollit e Kosovës.