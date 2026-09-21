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Sulmuesi i kombëtares së Kosovës Vedat Muriqi, ka mbërritur tashmë në Prishtinë ku do t'i bashkohet përgatitjeve për ndeshjen e së enjtes në kuadër të Ligës së Kombeve kundër Irlandës.
Bashke me të ka mbërritur edhe Milot Rashica dhe Dion Kacurri, i cili la Zvicrën për "Dardanët".
Ata u priten në Aeroport nga kreu i FFK-së Agim Ademi.
Sot trajneri Franco Foda, do ta mbajë një konferencë për media ku do të shpalos detaje nga përgatitjet për lojën e radhës.
Ndërkohë, Muriqi duket se është në topformë me paraqitjet e tij për Fenerbahçen.
Ai së fundmi realizoi hiç më pak se 4 gola ndaj Eypspor.
Kosova të enjten, më 24 shtator, do të përballet me Irlandën me fillim nga ora 20:45 në "Fadil Vokrri".