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Rikthimin e Kosovës në UEFA Nations League, do të mund ta ndiqni LIVE dhe ekskluzivisht në platformën më të madhe shqiptare, Artmotion dhe televizionin numër një, Klan Kosova.
Ky cikël i ri i ‘Dardanëve’ do të nis me dy super ballafaqime, që zhvillohen këtë javë, raporton Klankosova.tv
Të enjten, djelmoshat e Kosovës do të përballen me Irlandën, nga ora 20:45.
E vetëm pak ditë më pas, të dielën, ndeshen me Austrinë, si mysafir, nga ora 18:00.
Bëhuni gati për emocionet, golat dhe atmosferën e “Dardanëve”. /Klankosova.tv