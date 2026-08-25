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Vet do të shkojnë në Hagë, e kallaballëk duan të bëhet edhe në Kosovë.
Në marshimin për liri, që do të mbahet në Prishtinë, katër ditë para vendimit për katërshen e UÇK-së, veteranët bëjnë thirrje që të dalin masivisht, i madh e i vogël. Anise këta vet nuk janë pjesë e këshillit organizativ.
Andaj, janë kundër që në protestën e 13 shtatorit u ftua edhe pushteti.
Pasi thonë se nuk po e bënë shteti, veteranët do lobojnë vet kundër padrejtësisë në Hagë, edhe në këto 21 ditët e mbetura para vendimit.
Kështu, të zëshëm gjithmonë kundër Speciales, veteranët thanë se ishin edhe në takimet që i zhvilluan me përfaqësues ndërkombëtarë, ato në Parlamentin e Evropian, të Zvicrës e deri në Vatikan.
Por, edhe përmes 7 protestave që i organizuan në Prishtinë, Hagë, Tiranë, Strasburg, Maqedoni e Veriut e Kroaci.