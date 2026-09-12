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Në mesin e mijëra qytetarëve që morën pjesë në “Marshin për Liri” në Prishtinë, ishin edhe familjarët e ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Familjet e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit presin që më 16 shtator të merret një vendim lirues.
Klestor Veseli, djali i Kadri Veselit, tha se pret lirimin e babait të tij dhe ish-krerëve të tjerë të UÇK-së.
Edhe Altin Krasniqi, djali i Jakup Krasniqit, e cilësoi procesin gjyqësor si politik dhe tha se pret që ish-krerët të kthehen në liri.
Krasniqi tha se familja dhe qytetarët janë të gatshëm për festë në rast të një vendimi lirues.
Në marsh morën pjesë edhe Endrit Thaçi, djali i Hashim Thaçit, si dhe familjarë të Rexhep Selimit.
Qytetarë të shumtë shprehën mbështetjen e tyre për ish-krerët e UÇK-së, duke kërkuar lirimin e tyre.
Për të përcjellë mesazhin e tyre, ata u organizuan në forma të ndryshme dhe morën pjesë masivisht në marshin e mbajtur sot në Prishtinë.