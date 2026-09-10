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Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka bërë thirrje për pjesëmarrje në “Marshin për Liri”, në mbështetje të çlirimtarëve.
Përmes një postimi në rrjetin social Instagram, Thaçi ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen marshit, duke përcjellë mesazhin: “Kosova po pret”.
“Marshi për Liri” do të mbahet më 12 shtator, nga ora 14:00, në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Marshi është organizuar nga “Liria ka Emër”, në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po përballen me procesin gjyqësor në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë./Klankosova.tv