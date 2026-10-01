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Kosova do të zbresë sot në fushë për ndeshjen e tretë të Ligës B të Ligës së Kombeve, ku do të përballet me Izraelin.
"Dardanët" synojnë të rikthehen te fitorja pas humbjes së fundit ndaj Austrisë me rezultat 3:1.
Kosova e nisi mirë edicionin me fitoren 1:0 ndaj Irlandës në "Fadil Vokrri", por pësoi në udhëtim ndaj Austrisë me rezultat 3:1, kurse sot ndaj Izraelit lojtarët e drejtuar nga Foda kërkojnë të rikthehen te fitorja.
Ndeshja e sotme transmetohet ekskluzivisht në Klan Kosova dhe në platformën "Art Motion".