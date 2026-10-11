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Ministri i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca, ka dënuar sulmin e rebelëve Huthi ndaj Aeroportit Ndërkombëtar “King Khalid” në Riad të Arabisë Saudite, nga i cili mbetën të vrarë dhe të plagosur civilë.
Përmes një postimi në X, Konjufca ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave dhe u ka uruar shërim të shpejtë të plagosurve.
Ai ka ritheksuar mbështetjen e Kosovës për Arabinë Saudite në këtë kohë të vështirë, duke shprehur solidaritet me popullin e këtij shteti.
E dënoj fuqishëm sulmin shkatërrues të Huthëve ndaj Aeroportit Ndërkombëtar “King Khalid” në Riad, i cili la civilë të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur. Sulme të tilla ndaj aviacionit civil përbëjnë një kërcënim serioz për jetën e njerëzve dhe duhet të ndalen. Shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta për familjet e të vrarëve dhe u uroj shërim të shpejtë të plagosurve...", shkroi Konjufca./Klankosova.tv
I strongly condemn the devastating Houthi attack on King Khalid International Airport in Riyadh, which killed civilians and injured many more. Such attacks on civilian aviation pose a grave threat to human life and must cease.— Glauk Konjufca (@KonjufcaGlauk) October 11, 2026
I extend my heartfelt condolences to the families of…