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48 orë deri te vendimi i madh ndaj katërshes së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë, raporton Klan Kosova!
Dy ditë kanë mbetur deri te 16 shtatori, kur Gjykata Speciale do të shpall aktgjykimin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, si dhe ish-deputetit Rexhep Selimi.
Kosova po pret vetëm një verdikt, lirimin e tyre.
Nga kryeqyteti i drejtësisë, Klan Kosova do të sjellë transmetim special të mërkurën, por raportimi nga atje ka nisur qysh sot.
Gazetarja Rina Mujku do të sjellë në vazhdimësi të gjitha detajet nga Dhomat e Specializuara, jo vetëm për procesin e madh, por edhe gjykimin e dytë ndaj Thaçit. /Klankosova.tv