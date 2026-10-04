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Kryeministri Albin Kurti, ka reaguar pas barazimit 1:1 të Kosovës ndaj Austrisë, duke vlerësuar paraqitjen e dardanëve.
Kurti ka thënë se Kosova luajti më mirë se Austria dhe se rezultati nuk pasqyroi atë që, sipas tij, u pa në fushë.
“Kosova luajti më mirë se Austria. Austria pati më shumë fat se Kosova. Barazimi 1:1 nuk pasqyroi çfarë pamë”, ka shkruar Kurti në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka vlerësuar përkushtimin e futbollistëve kosovarë, duke theksuar se ekipi po përmirësohet dhe se potenciali për të ardhmen është edhe më i madh.
“Duket që janë duke u bërë gjithnjë e më të mirë dhe potenciali në vijim është më i madh sesa niveli që kemi tani. Pati së paku tri shanse të tjera për gol, të tilla që na lanë pa frymë. Mbase 16-metërshi i kundërshtarit, përkatësisht realizimi ynë, do edhe pak më shumë vëmendje e vetëbesim drejt dy ndeshjve të ardhshme në muajin nëntor, me Izraelin dhe Irlandën. Gëzuar Kosovë”, tha kryeministri.