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Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Albian Hajdari, është larguar nga grumbullimi i Dardanëve në Debrecen, pasi është konstatuar se rikuperimi i tij nga lëndimi nuk do të jetë i mundur në kohë për dy ndeshjet e radhës, kundër Izraelit dhe Austrisë.
FFK bëri të ditur po ashtu se përkundër angazhimit maksimal të stafit mjekësor dhe përpjekjeve për ta rikuperuar futbollistin, Hajdari nuk do të jetë në dispozicion të përzgjedhësit Franco Foda për këto dy ndeshje.
“Ndërkohë, për arsye familjare, përkohësisht nga grumbullimi është liruar edhe mesfushori Leon Avdullahu. Ai do t’i bashkohet ekipit sa më shpejt që të jetë e mundur”, bëri me dije FFK-ja.
Të enjten, Kosova është mysafire e Izraelit në ndeshjen e tretë të kësaj faze të Ligës së Kombeve.
Dardanët, ndeshjen e parë e fituan në shtëpi ndaj Irlandës, ndërsa humbën 3-1 ndaj Austrisë si mysafirë. /Klankosova.tv