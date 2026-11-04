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Në raportin e publikuar për Kosovën, Komisioni Evropian ka vlerësuar se mbrojtja ligjore e të drejtave të personave LGBTIQ+ vazhdon të jetë e pamjaftueshme dhe se ky komunitet vazhdon të përballet me diskriminim.
Në këtë raport theksohet se Strategjia dhe Plani i Veprimit për të drejtat e personave LGBTIQ+, të cilat është dashur të miratohen që nga viti 2024, ende nuk janë miratuar. Po ashtu, sipas Komisionit Evropian, nuk janë zhvilluar aktivitete zyrtare për vetëdijesimin e publikut lidhur me këto të drejta, transmeton Klankosova.tv.
Komisioni Evropian ka vënë në pah edhe mungesën e njohjes dhe mbrojtjes ligjore për çiftet e të njëjtit seks, duke theksuar se miratimi i Kodit Civil, nga i cili pritej të trajtohej kjo çështje, nuk ka shënuar përparim.
Në raport thuhet:
“Mbrojtja ligjore e të drejtave të personave LGBTIQ+ mbetet e pamjaftueshme dhe këta persona vazhdojnë të përballen me diskriminim. Strategjia dhe Plani i Veprimit për të drejtat e personave LGBTIQ+ vazhdojnë të mos miratohen që nga viti 2024, ndërsa nuk janë zhvilluar aktivitete zyrtare për vetëdijesimin e publikut.”
Raporti evidenton se personat LGBTIQ+ vazhdojnë të përballen me diskriminim në hapësirat publike, në vendet e punës dhe në diskursin publik, përfshirë edhe gjatë fushatës zgjedhore.
Po ashtu, theksohet se dhuna në internet vazhdon të jetë e pranishme, ndërsa normat patriarkale dhe tradicionale kontribuojnë në diskriminimin dhe refuzimin e këtyre personave brenda familjeve.
Sa i përket raportimit të rasteve të dhunës, Komisioni Evropian thotë se numri i incidenteve të raportuara ka mbetur i qëndrueshëm. Ndërkohë, Java e Krenarisë dhe Parada e Krenarisë, të mbajtura në qershor të vitit 2026, janë zhvilluar pa incidente.
Mes tjerash, ky raport vë në pah edhe mungesën e theksuar të shërbimeve publike për personat LGBTIQ+.
“Organizatat e shoqërisë civile mbeten ofruesit e vetëm të shërbimeve shëndetësore, psikosociale dhe juridike për personat LGBTIQ+, por zvogëlimi i financimit rrezikon qëndrueshmërinë e këtyre shërbimeve”, thotë raporti./Klankosova.tv