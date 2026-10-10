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Kosova është gjobitur 35 mijë euro nga UEFA pas ndeshjeve të fundit në Ligën e Kombeve.
Sipas Reuters, Kosova u gjobit me “15 mijë euro për shfaqjen e një mesazhi të papërshtatshëm për një ngjarje sportive dhe me 20 mijë euro të tjera për sjellje raciste dhe diskriminuese të tifozëve gjatë humbjes 3:1 ndaj Austrisë në Ligën e Kombeve muajin e kaluar”.
Për më tepër, UEFA gjithashtu ka vendosur ndalimin e shitjes së biletave për tifozët e Kosovës për një ndeshje në transfertë, dënim ky me kusht për dy vjetët e ardhshëm.