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Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar paraditen e së martës një seancë të lehtë stërvitore në Dublin, në prag të ndeshjes së sotme kundër Irlandës.
Federata e Futbollit e Kosovës ka bërë të ditur se futbollistët kanë zhvilluar përgatitjet e fundit para kësaj sfide, me fokus dhe motivim maksimal për të arritur një rezultat pozitiv.
Përmes një postimi në Facebook, FFK-ja ka ndarë pamje nga stërvitja e Dardanëve, transmeton Klankosova.tv
Përballja Irlandë – Kosovë zhvillohet sonte në orën 20:45.