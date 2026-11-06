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Një ekspozitë e veçantë kushtuar shkrimtarit të njohur shqiptar, Ismail Kadare, do të hapet sot në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”, në Prishtinë.
E titulluar “Kosova e Kadaresë”, ekspozita organizohet në kuadër të shënimit të 90-vjetorit të lindjes së shkrimtarit, duke sjellë një koleksion të veçantë materialesh për jetën, krijimtarinë dhe rrugëtimin e tij letrar. Vizitorët do të kenë mundësinë të shohin letra të rralla të Kadaresë drejtuar liderëve botërorë, dorëshkrime, botime dhe objekte nga fondi personal i shkrimtarit, si dhe materiale të ruajtura në fondet e muzeut, Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.
Ekspozita organizohet nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Kosovë, Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” dhe Shtëpia Studio Kadare – Bashkia Tiranë.
Hapja e ekspozitës do të bëhet, në orën 11:00, në hollin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. /KlanKosova.tv