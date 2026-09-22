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Nga foltorja e OKB-së, të martën u falënderua Kosova, dhe kjo u bë nga hiç më pak se presidenti amerikan, Donald Trump.
Gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shefi i Shtëpisë së Bardhë shprehu mirënjohje për vendet që kanë ofruar trupa për stabilizimin e Gazës, në kuadër të Bordit të Paqes.
Trump përsëriti se gjatë mandatit të tij ka ndihmuar në përfundimin e disa konflikteve, duke përfshirë edhe atë mes Kosovës dhe Serbisë dhe se pothuajse secili prej këtyre vendeve i shkroi letër falënderimi.
Presidenti amerikan u ndal edhe te lufta në Ukrainë, duke thënë se po punon me udhëheqësit e Rusisë dhe Ukrainës dhe se beson se një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës do të arrihet më shpejt nga sa mendohet.
Në fokus ishte edhe Irani.
Trump tha se po përballet me një vendim të madh: marrëveshje që do t’i mundësonte Iranit të rindërtohet, ose veprime shumë më të ashpra ushtarake kundër Republikës Islamike.
Ai theksoi gjithashtu se beson që një marrëveshje mund të arrihet pas zgjedhjeve afatmesme në ShBA.
E përpara tij, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, mbajti fjalimin e fundit në këtë detyrë në Asamblenë e Përgjithshme.
Ai paralajmëroi se bota po përballet me rritje të tensioneve, mungesë besimi, tregje të fragmentuara dhe institucione të dobësuara, duke bërë thirrje për më shumë bashkëpunim ndërkombëtar dhe përfundimin e luftërave.
Sesioni i 81-të i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së zhvillohet nga 22 deri më 28 shtator në Nju Jork, me luftërat në Ukrainë, Iran dhe Gaza ndër çështjet kryesore në agjendë. Atje po marrin pjesë dhjetëra liderë shtetesh. /Klankosova.tv