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Emisioni “Rubikon” në Klan Kosova do t’ia kushtojë diskutimin e sontëm marrëdhënieve mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke vënë në fokus bashkëpunimin politik, diplomatik dhe ekonomik mes dy vendeve.
Ku pajtohen dhe ku s'durohen Kosova dhe Shqipëria?
A janë shqiptarët më të bashkuar sesa qeveritë e tyre?
Sa po bashkëpunojnë Kosova dhe Shqipëria në politikë dhe diplomaci?
Pse dy qeveritë nuk janë mbledhur bashkë që nga viti 2022?
Sa përfitojnë ekonomikisht Kosova dhe Shqipëria nga njëra-tjetra?
A po ecin dy shtetet drejt një të ardhmeje të përbashkët, apo po ndjekin rrugë të ndara?
Në panel: Vehbi Kajtazi, Armand Shkullaku, Meliza Haradinaj, Arbër Vllahiu, Lirak Çelaj dhe Rrahman Paçarizi.
Klan Kosova, 20:45.