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UEFA ka publikuar vendimet disiplinore pas ndeshjeve të fundit të Ligës së Kombeve, ku në mesin e federatave të dënuara është edhe Federata e Futbollit e Kosovës.
Për ndeshjen Kosovë – Izrael (0:0), të zhvilluar më 14 nëntor, UEFA ka shqiptuar gjithsej 42.250 euro gjobë ndaj FFK-së, për katër shkelje të evidentuara.
Dënimi më i rëndësishëm lidhet me sjelljen raciste dhe diskriminuese të tifozëve, për të cilën UEFA ka shqiptuar 10.000 euro gjobë dhe ka vendosur mbylljen e pjesshme të stadiumit “Fadil Vokrri”, konkretisht sektorit L2, në ndeshjen e ardhshme si vendas në një garë të UEFA-s.
Megjithatë, ky dënim me mbyllje të sektorit është pezulluar për një periudhë prove prej dy vjetësh.
FFK-ja është dënuar gjithashtu me 2.250 euro për hedhjen e sendeve në fushë, 10.000 euro për incidentet gjatë intonimit të himneve kombëtare dhe 20.000 euro për transmetimin e një mesazhi të papërshtatshëm për një aktivitet sportiv.
Vendimi është marrë nga Organi i Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës i UEFA-s (CEDB), më 19 nëntor 2026.