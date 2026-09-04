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Në kryeqytetin e Irlandës, këtë të premte u mbajt një takim mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor.
Bëhet fjalë për mbledhjen informale të ministrave përgjegjës për çështjet evropiane të 27 vendeve anëtare dhe homologëve të tyre ballkanikë, raporton Klan Kosova.
Republikën e Kosovës, në këtë takim e përfaqësoi kryenegociatori me BE-në, Jeton Zulfaj.
Komisionerja për Zgjerim, Marta Kos, pa përmendur vende në veçanti, tha se kjo është epoka e zgjerimit.
Irlanda, vendi ku u mbajt samiti mes evropianëve dhe ballkanasve, mban presidencën e Këshillit të BE-së deri më 31 dhjetor. /Klankosova.tv
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