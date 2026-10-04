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Kosova ka barazuar 1-1 me Austrinë në një ndeshje të vlefshme për Grupin B3 të Ligës së Kombeve.
Pas një pjese të parë pa shumë raste të rrezikshme, Kosova kaloi në epërsi në minutën e 71-të.
Fisnik Asllani realizoi për 1-0, duke i dhënë avantazhin Dardanëve.
Pak minuta më vonë, Milot Rashica pas një aksioni individual goditi shtyllën e majtë të portierit Alexander Schlager, ndërsa Valon Hoxha ishte pranë golit pas një goditjeje me kokë nga rreth shtatë metra, por Schlager e ndali topin në vijën e portës.
Austria reagoi dhe shtatë minuta para fundit Christoph Lang, i pa markuar në zonë, shënoi me kokë për 1-1.
Me këtë barazim, Austria mbetet lidere e Grupit B3 me 8 pikë, ndërsa Kosova është e dyta me 5 pikë. /Klankosova.tv