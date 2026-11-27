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Komisionerja për Zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos, gjatë fjalimit të saj në Samitin e Ballkanit Perëndimor, që po mbahet në Tiranë, iu drejtua edhe kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.
Ajo tha se formimi i institucioneve të reja në Kosovë përbën një mundësi të re për rifokusimin e vendit në rrugën drejt integrimit evropian, duke theksuar rëndësinë e zbatimit të reformave që parashihen në kuadër të Planit të Rritjes së BE-së.
Kos gjithashtu bëri të ditur se planifikon të vizitojë Kosovën në fillim të dhjetorit, me qëllim të diskutimit të hapave të mëtejmë, transmeton Klankosova.tv
“Në Kosovë, i dashur Albin, qeveria e re është gjithashtu mundësi e re për të pasë një fokus të ri për rrugëtimin e Kosovës drejt BE-së. Kjo është një mundësi për të arritur reformat që ofrohen nga plani i rritjes dhe për të marrë më shumë fonde dhe me shumë kënaqësi do të vij në Kosovë në fillim të dhjetorit për të folur se si mund ta çojmë më tej këtë proces dhe se si mund ta zgjerojmë, tashmë ju i keni të gjitha institucionet e formuara”, tha Kos. /Klankosova.tv