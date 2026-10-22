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Komisionerja e Bashkimit Evropian për Zgjerim, Marta Kos po merr pjesë në Samitin e Procesit të Berlinit, i cili po mbahet në Mal të Zi.
Në fjalën e saj para mediave, Kos tha se javët dhe muajt e ardhshëm do të jenë përcaktues për Kosovën, Shqipërinë, Serbinë e sidomos Malin e Zi, transmeton Klankosova.tv.
“Do të kemi javë dhe muaj që do të jenë përcaktues, sidomos për Malin e Zi, drejt përmbylljes së proceseve të integrimit. Kemi edhe zgjedhjet të dielën në Serbi. Janë [javë] definuese për Shqipërinë për ta ruajtur shtegun e tyre të integrimit, por është edhe zgjedhje definuese edhe për Kosovën, në kuptimin e përmbajtjes kundrejt të drejtës ndërkombëtare dhe obligimeve ndërkombëtare që ka marrë përsipër”, u shpreh Kos.