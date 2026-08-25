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Shefja e zgjerimit të BE-së përcakton katër fusha për diskutim: reformat e brendshme pa ndryshime në traktate, mbrojtje më të forta demokratike, një metodologji integrimi gradual dhe masa gjithëpërfshirëse kalimtare.
Shefja e zgjerimit të BE-së, Marta Kos, të martën paraqiti propozimin e Komisionit Evropian për të rishikuar procesin e zgjerimit të bllokut, duke përshkruar planet për integrimin gradual, verifikimin më të rreptë të kandidatëve dhe një metodologji të re, ndërsa procesi hyn në atë që ajo e quajti një “Moment i ri i Helsinkit”.
“Bota ka ndryshuar. Dhe zgjerimi duhet të ndryshojë bashkë me të”, tha Komisionerja Europiane për Zgjerimin, Marta Kos, në Konferencën e Ambasadorëve Kroatë në Zagreb të martën, shkruan Euronews.al, transmeton Klankosova.tv.
Në fjalimin e saj, Kos përshkroi elementët kryesorë të rishikimit të ardhshëm të politikave para zgjerimit një iniciativë e lënë pas dore që shqyrton se si mund të duket një Bashkim Evropian me më shumë se 30 shtete anëtare. Komisioni e ka ringjallur çështjen për të rimarrë iniciativën përpara një diskutimi kritik midis udhëheqësve të BE-së në tetor.
Për Komisioneren sllovene, BE-ja po përballet me një “Moment të ri të Helsinkit”, duke iu referuar mbledhjes së liderëve evropianë në kryeqytetin finlandez që hapi rrugën për zgjerimin e “Big Bang” pas Luftës së Ftohtë, kur 10 vende të reja iu bashkuan bllokut.
Ajo vuri në dukje në veçanti përparimin e shpejtë të Malit të Zi si favorit për t’u anëtarësuar në Bashkim, përparimin e Shqipërisë në përmbushjen e standardeve kryesore të sundimit të ligjit, përparimet e rëndësishme teknike nga Ukraina dhe Moldavia, si dhe votën e Islandës për të rifilluar procesin e pranimit.
“Komisioni do të paraqesë idetë e tij se si duhet të përgatitet Bashkimi Evropian ndërsa vendet kandidate i afrohen vijës së finishit të negociatave të pranimit”, tha Kos. “Sipas mendimit tim, ne duhet të adresojmë katër çështje për të ndërtuar konsensus në nivelin më të lartë për të mirëpritur shtetet e reja anëtare.”