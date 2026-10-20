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Liderët dhe përfaqësuesit e lartë të vendeve evropiane dhe institucioneve ndërkombëtare do të mblidhen pasnesër në Miloçer dhe Shën Stefan të Budvës, në kuadër të Samitit të Procesit të Berlinit.
Sipas listës së publikuar nga Qeveria e Malit të Zi, në mesin e pjesëmarrësve do të jenë edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe ai i Shqipërisë, Edi Rama, shkruan Kosovapress.
Në samit do të marrë pjesë edhe komisionarja evropiane për Zgjerim, Marta Kos, e cila do të qëndrojë në Mal të Zi të mërkurën dhe të enjten, ku krahas pjesëmarrjes në samit do të zhvillojë takime me përfaqësues të institucioneve malazeze dhe rajonale.
Sipas njoftimit të KE-së, Kos do të takohet të mërkurën me presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatoviq, për të diskutuar përparimin e vendit në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Të enjten, Kos do të marrë pjesë në Samitin e Procesit të Berlinit, ku në fokus do të jenë bashkëpunimi rajonal, ndërlidhja dhe integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Mediat malazeze raportojnë se edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të takohet me Kosin për të diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë.
Në kuadër të samitit, ajo do të takohet edhe me zëvendëspresidentin e Bankës Evropiane të Investimeve, Robert de Groot, për të diskutuar investimet dhe mbështetjen për zhvillimin rajonal dhe integrimin evropian.
Sipas listës së publikuar nga Qeveria e Malit të Zi, në mesin e pjesëmarrësve janë edhe kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviq, si dhe përfaqësues të tjerë të vendeve të rajonit dhe institucioneve ndërkombëtare.
Në listë përfshihen gjithashtu përfaqësues të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Bankës Botërore, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe organizatave të tjera rajonale e ndërkombëtare.