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Dogana e Kosovës ka rikujtuar udhëtarët për rregullat doganore gjatë hyrjes në Republikën e Kosovës përmes Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, duke theksuar rëndësinë e deklarimit të saktë të mallrave.
Sipas njoftimit, puna e përditshme e zyrtarëve doganorë në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës përfshin informimin e udhëtarëve, kontrollin e bagazheve dhe zbatimin e procedurave doganore, me qëllim parandalimin e shkeljeve dhe mbrojtjen e interesave ekonomike vendit, transmeton Klankosova.tv.
Sipas Doganës së Kosovës, edhe udhëtarët që kalojnë përmes kanalit të gjelbër, duke deklaruar se nuk kanë mallra për të deklaruar, mund t’i nënshtrohen kontrolleve doganore.
Gjatë kontrolleve, zyrtarët përdorin edhe skanerin, i cili shërben si pajisje ndihmëse për kontrollimin e bagazheve dhe identifikimin e mallrave që mund të jenë objekt deklarimi.
Dogana ka bërë të ditur se për udhëtarët që hyjnë në Kosovë përmes trafikut ajror, kufiri i patatueshëm për mallrat e destinuara për nevoja personale është 430 euro për udhëtar.
Në rast se vlera e mallrave për nevoja personale tejkalon këtë kufi, ato duhet të deklarohen në kanalin e kuq.
Në këtë rast, zyrtari doganor e informon udhëtarin për procedurat e mëtejshme doganore dhe detyrimet që mund të lindin.