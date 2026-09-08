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Vazhdimi i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës është thirrur për të mërkurën, ndërsa Klan Kosova meson se nga Vetëvendosje pritet të rikandidohet Albulena Haxhiu për kryetare të Kuvendit.
PDK-ja pritet të propozojë Vlora Çitakun për nënkryetare, ndërsa nga LDK-ja, Kujtim Shalën.
Ndërkohë, ende nuk ka marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti që thotë se kjo çështje nuk është zgjidhur.
Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se presidenti duhet të zgjidhet para përfundimit të mandatit të ushtrueses së detyrës.
Në rend dite të seancës së së mërkurës është zgjedhja e kryesisë së legjislaturës së 11-të.