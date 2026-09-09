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Kuvendi i Kosovës këtë të mërkurë rikthehet në një seancë që mund të jetë vendimtare për konstituimin e tij.
Pas muajsh bllokadë institucionale, marrëveshjes së kontestuar mes VV-së dhe LDK-së, si dhe pasigurisë për numrat në Kuvend, pyetja është se a do të ketë më në fund zgjidhje, apo Kosova po shkon drejt një tjetër krize për zgjedhje të reja, transmeton Klankosova.tv.
Në emisionin “Ora Shtatë”, lidhur me këtë temë diskutuan gazetari Naim Sadiku, gazetari Valon Rashiti si dhe Bardh Ahmeti nga PSD.
Sipas Sadikut, konstituimi i Kuvendit duhet të ndodhë sot, raporton Klankosova.tv.
“Edhe pse është thënë e stërthënë çështja e shkeljes së afateve kushtetuese, konstituimi i Kuvendit të Kosovës është moment i cili duhet të ndodhë sot, dhe shpresojmë që partitë politike, edhe pse dy nga opozita PDK dhe LDK kanë paralajmëruar pjesëmarrjen dhe votimin për konstituimin e Kuvendit, është rrugë e pashmangshme që duhet të ndodhë, dhe pajtohem me kërkesën e PDK-së që 16 shtatori, dita e shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së duhet ta gjejë Kosovën me Kuvend të konstituuar, dhe shpresoj që kësaj radhe partitë nuk do të bëjnë lojëra politike”, tha Sadiku në Klan Kosova.
Ndërkaq Rashiti theksoi se në vend është normalizuar shkelja e Kushtetueses.
“Shpresoj që ka me pasë zgjidhje dhe të zgjidhen kryetarët e nënkryetarët. Fatkeqësisht duhet me cek edhe një herë që është normalizuar shkelja e Kushtetueses”, u shpreh ai në emisionin “Ora Shtatë”.
Ndërkohë, Ahmeti deklaroi se (mos)konstituimi i Kuvendit është në dorën e Vetëvendosjes.
“Për mua një gjë është e sigurt që konstituimi i Kuvendit është krejt në dorën e Vetëvendosjes, sepse i vetmi gjë që mund të ndodhë sot për t’u shtyrë konstituimi është nëse Vetëvendosja vendos ta kthejë këtë lojën me një prej nënkryetarëve të Listës Serbe”, tha Ahmeti në Klan Kosova.