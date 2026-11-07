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Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Glauk Konjufca, ka dënuar sulmin e rëndë në Krakov të Polonisë, ku vdiqën gjashtë persona dhe 15 të tjerë u plagosën.
Përmes një reagimi në platformën X, Konjufca u ka shprehur ngushëllime homologut të tij polak, zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Jashtëm, Radosław Sikorski, si dhe popullit të Polonisë.
“Mendimet tona janë me familjet që kanë humbur njerëzit e tyre të dashur. Të gjithë të lënduarve u urojmë shërim të shpejtë dhe të plotë”, ka shkruar Konjufca.