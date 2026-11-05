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Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, ka zhvilluar një takim me homologun e tij zviceran, këshilltarin federal të Punëve të Jashtme, Ignazio Cassis.
Pas takimit, Konjufca ka vlerësuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës, duke thënë se ekzistojnë mundësi për forcimin e mëtejmë të bashkëpunimit mes dy vendeve.
Ai ka theksuar se Zvicra ka qenë partnere e palëkundur e Kosovës që nga njohja e pavarësisë më 27 shkurt 2008.
“Ne e çmojmë thellësisht këtë miqësi dhe besimin që e karakterizon partneritetin tonë”, ka deklaruar Konjufca, shkruan “ekonomiaonline”.
Kryediplomati kosovar ka veçuar edhe rolin e diasporës kosovare në Zvicër, duke e cilësuar atë si një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
“Sot, mërgata e Kosovës në Zvicër është shumë më tepër sesa vetëm një urë lidhëse ndërmjet dy vendeve tona. Ajo është pjesë e pandashme e historisë sonë që e ndajmë. Ajo e ruan gjuhën, kulturën tonë dhe traditat, ndërsa njëkohësisht kontribuon në shoqërinë ku jeton, e ku është integruar kënaqshëm në aspektin shoqëror, kulturor dhe qytetar. Si Kosovë, jemi mirënjohës ndaj Zvicrës për mikpritjen, mundësitë dhe mbështetjen që ua ka dhënë bashkëkombëtarëve tanë”, ka thënë ai.
Gjatë takimit, sipas Konjufcës, është diskutuar edhe për programin zviceran të bashkëpunimit për periudhën 2026–2029, si dhe mundësitë për zgjerimin e partneritetit në bashkëpunimin zhvillimor, dialogun politik, tregtinë, investimet, arsimin dhe inovacionin.
Ai ka vlerësuar se hyrja në fuqi e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Kosovës dhe vendeve të EFTA-s krijon mundësi të reja për bizneset dhe bashkëpunimin ekonomik.
Konjufca ka falënderuar Zvicrën edhe për mbështetjen ndaj rrugës evropiane të Kosovës, veçanërisht për përkrahjen për anëtarësimin në Këshillin e Evropës, teksa ka thënë se pret “padyshim mbështetjen e Zvicrës në fazat e mëtejme të anëtarësimit tonë të plotë në Këshillin e Evropës”.
Në fund, ai ka shprehur mirënjohje për kontributin shumëvjeçar të Zvicrës për paqen dhe sigurinë në Kosovë, duke veçuar angazhimin e kontingjentit zviceran Swisscoy në kuadër të KFOR-it.