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Ministri i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca na Konferencën Ndërkombëtare për Korridorin VIII në Sofje, ka ngritur shqetësimin për pengesat e vazhdueshme të Serbisë ndaj shkëmbimeve të energjisë elektrike me Republikën e Kosovës, pavarësisht skadimit të afatit të përcaktuar nga Komuniteti i Energjisë.
Në komunikatën për media bëhet e ditur se Konjufca bëri thirrje për veprim të vendosur evropian në sigurimin e respektimit të detyrimeve ekzistuese, duke theksuar se këto pengesa cenojnë sigurinë energjetike rajonale.
Në fjalën e tij, ministri nënvizoi edhe rëndësinë e përfshirjes së plotë të Kosovës në këtë rrjet, duke theksuar se investimet në Linjën Hekurudhore 10 dhe projektin e planifikuar për hekurudhen Prishtinë–Durrës kontribuojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, diversifikimin e rrugëve të transportit dhe sigurinë euroatlantike të Ballkanit Perëndimor.
Në përmbyllje, ai ka theksuar se Korridori VIII duhet të jetë më shumë sesa një vijë në hartë dhe se një Ballkan Perëndimor i ndërlidhur dhe i qëndrueshëm kërkon bashkëpunim të papenguar dhe përfshirjen e plotë të Republikës së Kosovës./Klankosova.tv