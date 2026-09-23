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Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Kosovës, Glauk Konjufca, mori pjesë në takimin e Kartës ShBA-Adriatik, të zhvilluar nën kryesimin e Kroacisë, gjatë Javës së Nivelit të Lartë të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.
Në komunikatën për media thuhet se në fjalën e tij, ai falënderoi Ministrin e Punëve të Jashtme të Kroacisë, Gordan Grliq Radman, për udhëheqjen e këtij formati dhe bëri thirrje për një A5 më të fuqishme, të mbështetur në qëndrueshmëri, solidaritet dhe llogaridhënie, me Kosovës si anëtare të plotë.
“Zëvendëskryeministri Konjufca solli përvojën konkrete të Kosovës si dëshmi të rëndësisë që këto parime kanë për sigurinë e vendit dhe të gjithë rajonit”, thuhet në komunikatë.