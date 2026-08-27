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Një 74-vjeçar, administrator i një pallati në Tiranë, është plagosur rëndë me mjete prerëse pas një konflikti me një prej banorëve të pallatit.
Ngjarja është shënuar mëngjesin e sotëm, ndërsa shërbimet e Policisë në Tiranë kanë ndërhyrë menjëherë pas marrjes së njoftimit, transmeton Klankosova.tv.
Sipas policisë, pas veprimeve të shpejta hetimore dhe operacionale, është identifikuar dhe arrestuar autori i dyshuar, K. L., 35 vjeç, banor i të njëjtit pallat.
Nga hetimet paraprake dyshohet se 35-vjeçari ka plagosur rëndë administratorin F. G., 74 vjeç, gjatë një konflikti lidhur me linjën e ujit të pijshëm në pallat.
Në vendngjarje policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një thikë dhe një motosharrë, të cilat dyshohet se janë përdorur gjatë konfliktit.
I plagosuri është transportuar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.