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Një incident ka ndodhur sot në fshatin Korishë të Prizrenit.
Atje ka ndodhur një konflikt mes dy komshinjve, me ç'rast njëri prej tyre ka provuar ta vras tjetrin, mirëpo siç mëson Klankosova.tv në momentin e fundit nuk i ka shkrepur arma.
Ende nuk dihet arsyeja e kësaj ngjarje, njofton Klankosova.tv.
Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka kryer bastisje në shtëpinë e të dyshuarit.
Organet e rendit kanë nisur hetimet dhe rasti po cilësohet fillimisht si "Kanosje".
Klankosova.tv ka pyetur policinë, por deri në këto momente nuk ka përgjigje zyrtare nga policia/ Klankosova.tv.