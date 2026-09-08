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Policia ka konfiskuar një pistoletë dhe një fishek në fshatin Rekë të Kaçanikut, pas informacioneve se një person dyshohej se posedonte armë zjarri pa autorizim.
I dyshuari, 42-vjeçari M.M., është shoqëruar në stacionin policor dhe është intervistuar, transmeton Klankosova.tv.
Ndërsa me urdhër të prokurorit është iniciuar rast për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”.
Pas përfundimit të procedurave, ai është liruar në procedurë të rregullt.