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Konfiskimi i pasurisë së pajustifikuar, nuk mund të bëhet nga Byroja Shtetërore e votuar rishtazi. Kjo punë i takon tjetërkujt.
Ndaj ka gjasë që sërish Byroja të përfundojë në kushtetuese, raporton Klan Kosova.
Nëse do ta dërgojnë në gjykatë nuk konfirmuan as në Partinë Demokratike e as në Lidhjen Demokratike.
Por, po përfundoi atje, mund të bien disa nene të tij, pasi në përmbajtjen e tij janë evidentuar telashe.
Për ta dërguar në Kushtetuese, deputetët kanë afat 8 ditë nga votimi që u krye javën e shkuar.
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