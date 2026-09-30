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Është konfirmuar rasti i dytë i virusit të Nilit Perëndimor në Shqipëri gjatë këtij viti. Rasti i ri është regjistruar në Korçë, duke e çuar në dy numrin total të rasteve të konfirmuara në vend.
Rasti i parë u konfirmua në muajin gusht, te një 72-vjeçar nga Korça. Edhe rasti i dytë është evidentuar në të njëjtin qark, shkruan vizionplus.tv, transmeton klankosova.tv.
Virusi i Nilit Perëndimor transmetohet kryesisht përmes pickimit të mushkonjave të infektuara dhe mund të shkaktojë simptoma që variojnë nga të lehta deri në forma më të rënda të sëmundjes.
Autoritetet shëndetësore vijojnë monitorimin e situatës dhe u bëjnë thirrje qytetarëve të marrin masa për mbrojtjen nga pickimet e mushkonjave, veçanërisht gjatë periudhës së aktivitetit të tyre.
Me konfirmimin e rastit të dytë, Korça mbetet zona ku janë evidentuar të dyja rastet e virusit të Nilit Perëndimor të regjistruara në Shqipëri gjatë vitit.