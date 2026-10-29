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Protestuesit që po kërkojnë drejtësi për gratë e vrara dhe përgjegjësi e llogaridhënie nga institucionet e vendit, kanë thirrur sërish për nesër një tubim para objektit të Qeverisë së Kosovës.
Për dallim nga dy ditët e fundit ku protestat kanë nisur nga ora 16:00, gjatë së premtes, ky organizim do të mbahet para orës 09:00 të paradites.
Një vendim i tillë është marrë, pasi që protestuesit janë njoftuar për konferencën që ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla dhe ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla do të mbajnë para kësaj kohe.
Njoftimin për mbajtjen e kësaj konference e ka bërë kryeministri i vendit, Albin Kurti në një postim në rrjetin social Facebook, ku ka thënë se tashmë ka pranuar raportet për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Aktivistja Liridona Sijarina, në emër të protestuesve ka kërkuar që konferenca e Gërvallës e Sveçlës të mbahet jashtë objektit të ekzekutivit.
“…A po e vendosim që me ja lypë Qeverisë që Konferencën me majt jashtë ose na hyjmë brenda. Nesër para 9-ve takohemi qitu, s’kemi me u dorëzu, s’kemi me u zmbraps pa i marrë përgjigjet definitve dhe pa i pa kërkesat tona të adresume…”, tha ajo para protestuesve. /Klankosova.tv