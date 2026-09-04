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Komunat e Kosovës po përballen me presion gjithnjë e më të madh financiar nga vendimet gjyqësore dhe procedurat përmbarimore, ndërsa paratë që po tërhiqen nga buxhetet e tyre po prekin edhe investimet kapitale, mallrat dhe shërbimet.
Sipas të dhënave të Asociacionit të Komunave të Kosovës, nga viti 2022 deri në gusht të këtij viti, komunave u janë marrë mbi 380 milionë euro. Problemi lidhet kryesisht me obligimet e krijuara ndër vite nga kontratat kolektive në arsim dhe shëndetësi, vendimet gjyqësore dhe detyrime të tjera financiare, raporton Kiks Kosova.
Shumat janë rritur ndjeshëm nga viti në vit. Në vitin 2022, komunave u janë marrë rreth 36 milionë euro, në vitin 2023 rreth 40 milionë, ndërsa në vitin 2024 mbi 86 milionë euro. Gjatë vitit 2025 shuma ka kaluar 126 milionë euro, kurse vetëm deri në gusht të këtij viti janë marrë mbi 92 milionë euro.
Pasojat nuk kufizohen vetëm te pagesa e obligimeve. Kur mjetet merren nga një vijë buxhetore e destinuar për një projekt kapital, komuna mund të mbetet pa para për ta paguar operatorin ekonomik dhe për ta vazhduar projektin. Kështu, përmbarimet mund të ndikojnë drejtpërdrejt në realizimin e rrugëve, shkollave dhe investimeve të tjera të planifikuara.
Ndër komunat më të prekura janë Prishtina, Prizreni dhe Klina, por nuk shpëtojnë as të tjerat. Prishtinës këtë vit i janë marrë rreth 18 milionë euro, ndërsa zyrtarët e Prizrenit kanë bërë të ditur se vetëm gjatë këtij viti, komunës i janë marrë rreth 20 milionë euro. Suhareka, ndërkaq, është përballur me rreth 10 milionë euro të marra gjatë tri viteve të fundit.
Problemi ka prekur edhe komunat më të vogla. Në Klinë është ngritur shqetësimi se përmbarimet mund ta vështirësojnë realizimin e programit komunal, ndërsa në Han të Elezit janë bërë përpjekje për arritjen e marrëveshjeve me palët për t'i shmangur kostot shtesë.
Ekspertët paralajmërojnë se vazhdimi i kësaj gjendjeje mund t'i çojë komunat drejt një falimentimi funksional. Kjo nuk nënkupton falimentim në kuptimin klasik, por një situatë në të cilën komunat mund të mbesin me mundësi të kufizuara për investime dhe ofrimin e shërbimeve.
Pikërisht për shkak të kësaj situate, më 1 shtator një pjesë e kryetarëve të komunave protestuan para Qeverisë së Kosovës. Ata kërkuan kompensimin e mjeteve të marra për kontratat kolektive, mbulimin e obligimeve që burojnë nga vendimet e nivelit qendror dhe mbrojtjen e buxheteve komunale.
Në protestë morën pjesë kryetarë të komunave të udhëhequra nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja, ndërsa munguan kryetarët nga Lëvizja Vetëvendosje.
Nëse përmbarimet vazhdojnë me ritmin aktual dhe nuk gjendet një zgjidhje ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal, pasojat mund të reflektohen gjithnjë e më shumë në projektet komunale dhe shërbimet që marrin qytetarët.
Ndiqni më poshtë kronikat e përgatitura nga Kiks Kosova për këtë problematikë:
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