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Nënkryetarja e Prishtinës, Besianë Musmurati, në një konferencë për media ka deklaruar se menaxhimi për pastrimin e mbeturinave është bërë i vështirë, për shkak të ndryshimit të orarit të deponisë së Mirashit.
Ndër të tjera, ajo tha se që nga 18 tetori 2024 e deri më sot, sipas saj, ministri i Financave, Hekuran Murati, qëllimshëm nuk e nënshkruan fillimin e projektit me Bankën Zhvillimore Gjermane për menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë, transmeton Klankosova.tv.
“Hekuran Murati, qëllimshëm nuk e nënshkruan kredinë prej 74 milionë eurosh që mundëson blerjen e 100 kamionëve të rinj dhe 10 mijë kontejnerëve”, tha Musmurati.
Sipas saj, tash e dy vite Prishtina mbahet peng “për shkak të inateve të një partie politike”.
“Nuk mund të rrimë duarkryq përballë këtij presioni të jashtëzakonshëm. Nuk do të lejojmë që misionarët e Albin Kurtit për sabotimin e Prishtinës, Dardan Veliaj me një anë, e Hekuran Murati në anën tjetër ta bllokojnë pastrimin e Prishtinës. Për këtë arsye, Prishtina do të bëjë kallëzim penal ndaj Dardan Velisë për mbylljen e qëllimshme të deponisë”, tha ajo.