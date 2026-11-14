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Komuna e Pejës sot ka publikuar sqarimin e Qendrës për Punë Sociale lidhur me raportin e Inspektimit të Jashtëzakonshëm, pas rastit të vrasjes së Arlinda Zekajt, më 25 tetor 2026.
QPS-ja ka paraqitur veprimet që thotë se i ka ndërmarrë gjatë trajtimit të rastit, duke përfshirë intervenimin fillestar, vizitat në terren, vlerësimet profesionale dhe bashkëpunimin me institucionet shëndetësore e arsimore, transmeton Klankosova.tv.
Sipas QPS-së, gjatë trajtimit të rastit janë marrë raporte nga shkolla “The Cambridge School” dhe Qendra e Shëndetit Mendor në Pejë, ndërsa janë realizuar edhe takime me prindërit dhe familjarët për të vlerësuar rrethanat dhe gjendjen e fëmijës.
Institucioni thotë se ka marrë pjesë edhe në procedurat gjyqësore, ku ka paraqitur vlerësimet profesionale dhe rekomandimet për mbështetjen psikologjike të fëmijës.
QPS-ja ka theksuar se pas ngjarjes tragjike të 25 tetorit, kur fëmija mbeti pa përkujdesje prindërore, ka ndërmarrë veprime urgjente për vendosjen e tij në një ambient të sigurt dhe sigurimin e kujdestarit ligjor, në bashkëpunim me Policinë dhe Prokurorinë.
Megjithatë, në komunikatë bëhet e ditur se raporti i Inspektoratit ka evidentuar edhe disa mangësi në funksionimin e Qendrës për Punë Sociale.
Ndër çështjet që kërkojnë përmirësim janë:
Plotësimi dhe përdorimi i formularëve standardë për menaxhimin dhe dokumentimin e rasteve.
Respektimi i afateve për dorëzimin e raporteve dhe dokumentacionit në institucionet gjyqësore.
Përmirësimi i mekanizmave të monitorimit dhe mbikëqyrjes së rasteve.
Forcimi i kapaciteteve profesionale dhe njerëzore në raport me numrin e rasteve dhe territorin, që mbulon QPS Pejë.
Qartësimi i kompetencave dhe përgjegjësive ndërmjet QPS-së dhe Drejtorisë për Mirëqenie Sociale.
Qendra për Punë Sociale ka deklaruar se i merr me seriozitet këto gjetje dhe se do të ndërmarrë masa për zbatimin e rekomandimeve të Inspektoratit.
“Vlerësimi i punës së institucionit dhe trajtimi i rekomandimeve të Inspektoratit duhet të bëhen në mënyrë objektive, profesionale dhe në përputhje me dokumentacionin zyrtar dhe rrethanat konkrete të rastit”, thuhet në reagimin e QPS-së.
Në fund, institucioni ka ritheksuar se mbrojtja e kategorive të cenueshme dhe interesi më i mirë i fëmijës mbeten parimet themelore të punës së tij.