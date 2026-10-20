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Në Gjykatën Komerciale po mbahet seanca e parë përgatitore në çështjen e Komunës së Gjakovës për kompensimin e dëmit që lidhet me detyrimet e dala nga Kontrata Kolektive.
Sipas një njoftimit të Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK), komunave u janë marrë qindra miliona euro nga buxhetet e tyre për mbulimin e detyrimeve që burojnë nga zotimet e marra në nivel qendror.
AKK-ja thekson se këto mjete duhej të përdoreshin për investime kapitale dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.
Asociacioni ka kërkuar shqyrtim të drejtë të çështjes, pa zvarritje të mëtejshme.
“AKK-ja pret shqyrtim të drejtë dhe pa zvarritje të mëtejshme. Pas më shumë se katër vitesh pritjeje, komunat meritojnë drejtësi dhe kompensim”, thuhet në njoftimin e AKK-së.